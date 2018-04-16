Arap Birliği'nin Afrin tahammülsüzlüğü

Arap Birliği, Suudi Arabistan'ın Zahran kentinde toplandı, ancak yine amacı dışında olan her şey toplantının gündemindeydi. Özellikle Orta Doğu'nun ateş çemberi haline geldiği ve binlerce Müslümanın katledildiği şu günlerde katillerle bir olan Arap liderler, bu sefer de kafayı Afrin ile bozdu...

AFRİN'E KINAMA

Suriye ve Filistin konularında özellikle başarısız ve etkisiz bir tutum sergileyen Arap Birliği, Türkiye'nin başarıyla gerçekleştirdiği ve Suriye sınırlarındaki terörü tamamen sonlandıracak olan Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi.

Afrin'de yürütülen sistemli terör karşıtı harekatı da gündemine alan birlik, sonuç bildirisine Afrin için Türkiye'yi kınama kararının ekletilmesi üzerinde görüşüyor.

Perşembe günü yapılacak Dışişleri toplantısında da ele alınacak olan Türk ordusunun Afrin Müdahalesi için Dışişleri düzeyinde bir kınama kararı alınması hedefleniyor.

ARAP BİRLİĞİNİN TUTUMU

İsmiyle hiç ilgisi dahi olmayan Arap Birliği, amacı Arapları birleştirerek, sorunlarına ışık tutmayı, çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Ancak günümüzde gelinen noktada Müslüman devletlerin karşısında yer alan kuvvetlerle iş birliği içerisine giren Arap devletleri, birlikten çok uzakta, çözüm ile alakasız bir pozisyonda bulunuyor.