Arap Dışişleri Bakanları Kahire’de toplanacak

Arap Dışişleri Bakanları, ABD’nin Kudüs kararını görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

TOPLANTININ GÜNDEMİ: KUDÜS

Arap Dışişleri Bakanları, Ürdün’ün talebi üzerine, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapma sözleriyle ilgili görüşmek üzere cumartesi günü Mısır’ın başkenti Kahire’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Ürdün’ün Mısır Büyükelçisi ve Arap Birliği'nin daimi temsilcisi Ali Aled, bakanlar düzeyinde yapılacak olan Arap Birliği Konseyi Toplantısı’nda Kudüs’ü ve onun hukuki, tarihi ve dini statüsünü savunmak amacıyla ABD kararını ve bu kararın tehlikeli etkilerini gidermek için alınacak tedbirleri görüşeceklerini söyledi.



