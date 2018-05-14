Arap koalisyonu Yemen krizi için asker gönderdi

Yemen, Sokotra adasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin olmasının yasal olmadığını açıklamıştı. Yaşanan gerilim bölgesine Arap koalisyonu asker göndererek Yemen'e destek vereceğini belirtti.

YEMEN'E DESTEK İÇİN BÖLGEDELER

Arap koalisyonu, Suudi Arabistan Kuvvetleri'nin, Yemen güçlerini eğitmek üzere, Yemen hükümeti ile koordineli olarak Sokotra adasına ulaştığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan kuvvetlerinin Sokotra adasındaki mevcudiyeti, yemen hükümetinin çizdiği çerçevede ve bilgisindedir” ifadeleri yer aldı.





BAE ASKERLERİ MAYIS'IN İLK HAFTASI KONUŞLANDI

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı.

Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

