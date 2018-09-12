Arap öğrenciler ana dillerini Türkiye'de geliştiriyor

29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ARÖMER'in nahiv, sarf ve imla dersleri verdiği 50 saatlik bir programa katılmak üzere Türkiye'ye gelen Ürdün Uygulamalı İlimler Üniversitesi'nden 22 öğrenci, ilk derslerini almaya başladı.

İKİ HAFTALIK EĞİTİM PROGRAMI

Programla ilgili bilgi veren ARÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Helalşah, hazırladıkları iki haftalık eğitim programıyla Ürdün'de İslami İlimler ve İngilizce-Arapça tercüme bölümlerinde okuyan öğrencilerin Arapça gramer seviyelerini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

"ARAP ÖĞRENCİ SAYISI ARTACAK"

İslami İlimler okuyan öğrencilere klasik dini metinleri anlama konusunda yardımcı olmak, tercüme okuyan öğrencilere de hatadan uzak çeviri yapabilme imkanı sağlamak istediklerini aktaran Helalşah, "Halihazırda 22 öğrenci bu eğitimden istifade etmek üzere Türkiye'de. Daha sonra yapacağımız benzer kurs programlarında bu sayının artacağını düşünüyorum. Çünkü ARÖMER'deki Arapça hocalarımız gerçekten liyakat sahibi eğitimciler. Daha önce düzenlediğimiz Arapça Öğretmenleri Haydi Türkiye’ye! projesiyle Arap dünyasından özel olarak seçip Türkiye'de istihdam ettiğimiz öğretmenler. Bu proje ile dünyanın en iyi Arapça öğretmenlerini Türkiye'de toplamaya çalışmıştık." dedi.

RÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Helalşah

21 EYLÜL'DE SONA ERECEK

İbrahim Helalşah, “Arapça Öğretmenleri Haydi Türkiye’ye!” projesi ve en son uygulamaya koydukları Arap öğrencilere gramer dersleri programıyla Türkiye’yi uluslararası alanda “Arapça Eğitim Merkezi” haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ürdünlü öğrencilerin, sadece bu kurs için Türkiye'ye geldiğini ifade eden İbrahim Helalşah, 21 Eylül'de eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine geri döneceklerini belirtti.



