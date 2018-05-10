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Arap Parlamentosu: İran bölgeyi tehlikeye atıyor

Trump'ın İran kararı sonrası toplanan Arap Parlamentosu, İran'ın bölgedeki güvenliği tehlikeye attığını söyledi.

AA | 10.05.2018 - 02:51..
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Fas'ta toplanan Arap Parlamentosu, İran'ın Husilere balistik füze vererek Suudi Arabistan'ın ve bölgedeki diğer ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığını iddia etti.

Arap Parlamentosu: İran bölgeyi tehlikeye atıyor

ARAP PARLAMENTOSU ABD'DEN YANA OLDU

İran'ın BMGK'de, uluslararası hukuk doğrultusunda hesap vermesinin istendiği açıklamada ayrıca, İran rejiminin Arap ülkelerinin güvenliklerine yönelik müdahalelerinden caydırılmasının gerekliliğine işaret edildi.

Rabat'taki meclis binasında düzenlenen Arap Parlamentosu dördüncü oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada, "İran, Husi milislere, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini hedef alan balistik füze tedarik ederek bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

"İRAN İÇ İŞLERİMİZE KARIŞIYOR"

İran ile ilişkilerini kesen Fas'a destek verilen açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Arap ülkelerinin içişlerine müdahalelerine karşı koyacak bir Arap planı hazırlanması çağrısı yapıldı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" 1 Mayıs'ta İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.

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