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Arap petrol bakanları dengesi için iş birliği yapacak

Arap petrol bakanları, bağımsız üreticiler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü arasındaki iş birliğinin devamının zorunlu olduğunu vurguladı.

AA | 04.06.2018 - 01:12..
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OPEC ve dışındaki ülkeler arasında petrol üretiminin azaltılması anlaşmasının denetimi için oluşturulan bakanlar komisyonu gayriresmi istişare toplantısı yapmak üzere Kuveyt'te bir araya geldi.

Arap petrol bakanları dengesi için iş birliği yapacak

DENGENİN KORUNMASI İÇİN HAREKETE GEÇİYORLAR

Komisyondan toplantının ardından yapılan açıklamada, "piyasalardaki dengenin korunmasının zorunlu olduğu" belirtildi.

Arap ülkeleri petrol bakanları, bunun da OPEC ve müttefikleri arasındaki iş birliğinin sürdürülmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Komisyon, 21 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da resmi olarak bir araya gelecek.

Kuveyt'teki resmi olmayan istişare toplantısına Suudi Arabistan, Umman, Cezayir, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) petrol ve enerji bakanları katıldı. Suudi Arabistan söz konusu bakanlar komisyonunun başkanlığını yürütürken, BAE ise OPEC'in dönem başkanlığını yapıyor.

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