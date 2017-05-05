taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.428
USD
3,5567
EURO
3,9049
ALTIN
140,42
PETR
48,3100

Arap sabunuyla saklanan esrarı 'Çıtır' buldu

Antalya'da jandarmanın yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda, arap sabunuyla kamufle edilen 3 kilo esrarı, eğitimli köpek 'Çıtır' buldu.

05.05.2017 - 16:24
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bir istihbaratı değerlendiren Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, takip edilen bir yolcu otobüsünü sabah erken saatlerde Gazipaşa İlçesi'nde durdurdu.

Arap sabunuyla saklanan esrarı 'Çıtır' buldu

Otobüste uzman ekipler ve narkotik köpeği 'Çıtır' ile yapılan aramada, bavul içinde paketlenmiş ve üzeri arap sabunuyla kamufle edilmiş 3 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bavulun sahibi S.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden ardından S.A. jandarma karakoluna götürülürken, soruşturma sürüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması

Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması

52
FETÖ elebaşı Gülen yine beddua etti

FETÖ elebaşı Gülen yine beddua etti

400
Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

124
Kılıçdaroğlu'na tek adamsın eleştirisi

Kılıçdaroğlu'na tek adamsın eleştirisi

104
Kadir Topbaş damadı hakkında konuştu

Kadir Topbaş damadı hakkında konuştu

384
Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi

Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi

570
Muharrem İnce'den olağanüstü kurultay çağrısı

Muharrem İnce'den olağanüstü kurultay çağrısı

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM