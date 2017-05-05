Arap sabunuyla saklanan esrarı 'Çıtır' buldu

Bir istihbaratı değerlendiren Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, takip edilen bir yolcu otobüsünü sabah erken saatlerde Gazipaşa İlçesi'nde durdurdu.

Otobüste uzman ekipler ve narkotik köpeği 'Çıtır' ile yapılan aramada, bavul içinde paketlenmiş ve üzeri arap sabunuyla kamufle edilmiş 3 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bavulun sahibi S.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden ardından S.A. jandarma karakoluna götürülürken, soruşturma sürüyor.