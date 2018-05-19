Amerika, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasından sonra büyükelçiliğini de kente taşıdı.

İSRAİL KATLİAMI

ABD Büyükelçiliğinin açılışını protesto eden Filistinliler, İsrail'in katil ordusunun hedefi oldu. 60'tan fazla Filistinli şehit olurken onlarcası da gerçek mermilerle yaralandı.

ERDOĞAN'IN KARARLILIĞI

Yaşananlara en sert tepki Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste görüşmelerde bulunarak her fırsatta İsrail'i lanetledi, Amerika'yı kınadı.

Arap liderlerin sessizliğinin yanında Erdoğan'ın bu kararlılığı, Arap medyasının dikkatini çekti.

Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi VİDEO

CESUR OLUN

Filistinli liderlere sahip çıkan tek liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade eden Arap spiker, liderlere Erdoğan gibi cesur olmayı tavsiye etti.