taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,73
PETR
78,6700

Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi

İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliamlar karşısında sessizliğe bürünen bazı Arap ülkeleri eleştirilerin hedefinde.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 09:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi

Amerika, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasından sonra büyükelçiliğini de kente taşıdı.

İSRAİL KATLİAMI

ABD Büyükelçiliğinin açılışını protesto eden Filistinliler, İsrail'in katil ordusunun hedefi oldu. 60'tan fazla Filistinli şehit olurken onlarcası da gerçek mermilerle yaralandı.

ERDOĞAN'IN KARARLILIĞI

Yaşananlara en sert tepki Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste görüşmelerde bulunarak her fırsatta İsrail'i lanetledi, Amerika'yı kınadı.

Arap liderlerin sessizliğinin yanında Erdoğan'ın bu kararlılığı, Arap medyasının dikkatini çekti.

Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi VİDEO

CESUR OLUN

Filistinli liderlere sahip çıkan tek liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade eden Arap spiker, liderlere Erdoğan gibi cesur olmayı tavsiye etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İİT'den 30 maddelik Kudüs bildirgesi
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı.
Ramazan ayında Diyarbakır'da öğlen uykusu
Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesiyle birlikte özellikle yurdun Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde insanlar serin olan tarihi camilerin içine kaçıyorlar.
Küba'da uçak düştü
Küba Havayolları'na ait Boeing 737 tipi DMJ 0972 sefer sayılı yolcu uçağı, Havana Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre donra düştü.
BM, Gazze'ye heyet gönderecek
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Gazze'de yaşananları araştırmak için Filistin'e heyet gönderecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa'da katliam: 4 ölü

Bursa'da katliam: 4 ölü

57
Parma Serie A'ya döndü

Parma Serie A'ya döndü

12
Cinderes halkı güvenle sokakta

Cinderes halkı güvenle sokakta

25
İsrail-Gazze sınırında Türk bayrağı

İsrail-Gazze sınırında Türk bayrağı

60
Gazze'de 1,9 milyon insan yoksulluğa mahkum edildi

Gazze'de 1,9 milyon insan yoksulluğa mahkum edildi

14
Hırsızın kaçış esnasında paralar yola saçıldı

Hırsızın kaçış esnasında paralar yola saçıldı

19
Kadıköy'de boğazından yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de boğazından yaralanan kişi hayatını kaybetti

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94