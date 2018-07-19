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Arap turistlerin yeni gözdesi: Güzelyayla

Trabzon'un doğal güzellikleriyle dikkat çeken gözdesi Güzelyayla, Arap turistlerin gözdesi haline geldi.

AA | 19.07.2018 - 14:54..
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Trabzon'un Maçka ilçesinde, Zigana Dağı eteklerinde bulunan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra alternatif turizm seçenekleriyle de dikkati çeken Güzelyayla, özellikle Arap turistlerin ilgi odağı oldu.

TURİSTLERİN ALABALIK KEYFİ

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin tercihlerinde ilk sırayı alan Güzelyayla, çam ağaçlarının içindeki deresi, göleti, at çiftliği ve alabalık tesisiyle de misafirlerine görsel şölen sunuyor. Yöreye gelen turistler hem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor, hem de göletten alabalık tutmanın keyfini yaşıyor.

Arap turistlerin yeni gözdesi: Güzelyayla

BİRÇOK ETKİNLİK BİRARADA

Çevreyi atla gezme imkanı bulan turistler, trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, zipline ve foto safari gibi farklı etkinlikler de yapabiliyor.

Özellikle Körfez ülkelerden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, son yıllardaki ilgi dolayısıyla turizmde yeni bir destinasyon haline gelen Güzelyayla, konaklama olanakları ve yöre mutfağıyla da adından söz ettiriyor.

Arap turistlerin yeni gözdesi: Güzelyayla

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