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Arap yatırımcılar, Trabzon'daki konut fiyatlarını artırdı

Trabzon'dan ev almak isteyen Arap yatırımcılar, bölgede gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 09:09..
  1. Haberler
  2. Emlak

Arap yatırımcılar, Trabzon'un doğu bölgesine akın ediyor. Bu kapsamda da yatırımcılar, bölgeden ev satın alıyor.

ARAP YATIRIMCILAR FİYATLARI ARTIRDI

Trabzon'da Kaşüstü, Şana ve Yalıncak gibi yerleşim yerlerinde bulunan gayrimenkullere rağbet gösteren Arap yatırımcılar, sektörü hareketlendirdi. Hatta Arap yatırımcıların yüzde 80'i bu bölgeleri tercih ediyor.

Tapu Kadastro kayıtlarına göre, 2015, 2016 ve 2017 kayıtlarına göre, son 3 yılda Suudi Arabistan uyruklu 79 kişi 23 bağımsız parselden oluşan toplam 13 bin 643 metrekare gayrimenkul satın aldı.

Arap yatırımcılar, Trabzon'daki konut fiyatlarını artırdı

Bu gayrimenkuller daha çok apartman dairesi şeklinde oldu. Yine bu süre içerisinde 2 Kuveyt uyruklu kişi ise toplam 95 metrelik gayrimenkul, Azerbaycan uyruklu 9 kişi, 8 bağımsız parselden oluşan 399 metrekare gayrimenkul, Gürcistan uyruklu bir kişi bin 639 metrekarelik alım gerçekleştirdi.

Kayıtlara göre, Afganistan uyruklu bir kişi 19 metrekare, ABD uyruklu bir kişi 58 metrekare, Endonezya uyruklu bir kişi 55 metrekare, KKTC uyruklu bir kişi de 42 metrekare, Hollanda uyruklu bir kişi 408 metrekare, Irak uyruklu iki kişi ise 40 ve 18 metrekare olmak üzere toplam 68 metrekare mülk ve arsa alımı yaptı.

MÜLK ALIMI DEVAM EDİYOR

2018 yılı Ocak-Mart aylarında ise 9 yabancı uyruklu kişi Ordu’dan mülk ve arsa alımı yaptı. Buna göre 5 Suudi Arabistan uyruklu kişi, 227 metrekarelik 4 daire satın aldı. Yemen uyruklu 2 kişi 33 metrekare, İngiltere uyruklu 1 kişi 101 metrekare, Irak uyruklu 1 kişi 21 metrekare arsa ve mülk alımı yaptı.

Arap yatırımcılar, Trabzon'daki konut fiyatlarını artırdı

YERLİ YATIRIMCIYI ZORA SOKTU

Arapların bölgeyi hareketlendirmesi ve gayrimenkul fiyatlarının artmasına neden olması yerli yatırımcıyı ise zora soktu. Bölgede sıfır bir dairenin fiyatı 300 bin liradan başlıyor ve 1 milyon liraya kadar çıkıyor.

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