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Araplar Çanakkale'ye yatırım yapıyor

Çanakkale Köprüsü'nün temelinin atılmasıyla birlikte Suudi ve Katarlı yatırımcılar gözünü bu bölgeye dikti.

12.04.2017 - 16:25
  1. Haberler
  2. Emlak

Son dönemde Türkiye’de gayrimenkul yatırımına yönelen Suudi ve Katarlılar başta Arap sermayesi, şimdi gözünü Çanakkale’ye çevirdi.

Araplar Çanakkale'ye yatırım yapıyor

Çanakkale'nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilecek ve dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temelinin atılmasının ardından Arap yatırımcıların bölgeye ilgisinin yüksek düzeye ulaştığı belirtiliyor.

İLGİ ARTTI

Körfez ülkelerindeki gayrimenkul yatırımcılarının Türkiye’de çözüm ortaklığını yapan Abdullah Kırkıncıoğlu, birlikte çalıştıkları Suudi ve Katarlıların Çanakkale bölgesine ilgisinin son dönemde zirve yaptığını bildirdi.

Araplar Çanakkale'ye yatırım yapıyor

"ÇANAKKALE'YE İNANIYORLAR"

Gayrimenkul yatırımında Rus ve Azerilerin yerini şimdi Suudi Arabistan ve Katarlı yatırımcıların aldığını söyleyen Kırkıncıoğlu, “İstanbul’dan sonra Çanakkale’de arazi yatırımı yapıyoruz, oraya çok inanıyorlar.” dedi.

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