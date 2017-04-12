Araplar Çanakkale'ye yatırım yapıyor

Son dönemde Türkiye’de gayrimenkul yatırımına yönelen Suudi ve Katarlılar başta Arap sermayesi, şimdi gözünü Çanakkale’ye çevirdi.

Çanakkale'nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilecek ve dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temelinin atılmasının ardından Arap yatırımcıların bölgeye ilgisinin yüksek düzeye ulaştığı belirtiliyor.

İLGİ ARTTI

Körfez ülkelerindeki gayrimenkul yatırımcılarının Türkiye’de çözüm ortaklığını yapan Abdullah Kırkıncıoğlu, birlikte çalıştıkları Suudi ve Katarlıların Çanakkale bölgesine ilgisinin son dönemde zirve yaptığını bildirdi.

"ÇANAKKALE'YE İNANIYORLAR"

Gayrimenkul yatırımında Rus ve Azerilerin yerini şimdi Suudi Arabistan ve Katarlı yatırımcıların aldığını söyleyen Kırkıncıoğlu, “İstanbul’dan sonra Çanakkale’de arazi yatırımı yapıyoruz, oraya çok inanıyorlar.” dedi.