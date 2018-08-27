taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1433
Euro
7.18115
Altın
1210.585
Borsa
91284.04

Araplar Ordu’dan ilk kez fındık bahçesi satın aldı

Doğu Karadeniz'e son yıllarda ilgi gösteren Araplar Ordu'dan ilk kez fındık bahçesi aldı.

İHA | 27.08.2018 - 19:15..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Körfez ülkelerinden Türkiye’ye gelip, 4 yıldır yoğun olarak Ordu’yu ziyaret eden Arap turistlerden bazıları, şehirde konut satın alarak yaz mevsimini burada geçiriyor.

FATSA VE ÜNYE'YE İLGİ GÖSTERİYORLAR

Özellikle yaz aylarında kente gelen Arap turistlerin en fazla Kabadüz’e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı’ya bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası’nı ziyaret ettiği belirtildi. Arap turistler tarafından konutun daha çok Fatsa ve Ünye ilçelerinden satın alındığı kaydedildi.

SUUDLAR 13 BİN 643 METREKARE GAYRİMENKUL ALDI

Ordu’da 2015, 2016 ve 2017 Tapu Kadastro kayıtlarına göre, son 3 yılda Suudi Arabistan uyruklu 79 kişi 23 bağımsız parselden oluşan toplam 13 bin 643 metrekare gayrimenkul satın aldı. Bu gayrimenkuller daha çok apartman dairesi şeklinde oldu. Yine bu süre içerisinde 2 Kuveyt uyruklu kişi ise toplam 95 metrelik gayrimenkul satın alımı yaptı.

İLK KEZ FINDIK BAHÇESİ DE ALDILAR

Gayrimenkul satışının ardından ilk kez fındık bahçesi satışı gerçekleştirildi. İsmi açıklanmayan Suudi Arabistan uyruklu bir kişi Ünye’nin Gölevi mevkisinden yaklaşık 11 dönümlük fındık bahçesini satın aldı. Söz konusu kişinin bu mevkiden bir ev satın aldığı, evin yanında bulunan 10 bin 842 metrekare fındıklığı da satın alarak fındık yetiştiriciliği yapacağı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

180
F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

168
Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve

Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve

92
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

278
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

98
Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

172
Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilir

Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilir

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM