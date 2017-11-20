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'Araplar, şu anda İran ile savaşa girmeyecek'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, 'Araplar, şu anda İran ile savaşa girmeyecek.' dedi.

20.11.2017 - 08:42
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap ülkelerinin halihazırda İran'la bir savaşa girmeyeceğini belirtti.

Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın ardından yaptığı basın açıklamasında, "Arap ülkeleri şu anda İran'la savaşa girmeyecek. İran'ın müdahaleleriyle mücadelede bir sonraki adım olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurulması uzak bir ihtimal değil ancak bu konuda henüz bir karar alınmadı." dedi.

ARAP DIŞİŞLERİ'NDEN HİZBULLAH-TERÖR VURGUSU

Hizbullah konusunda sonuç bildirisinde yer alan ifadelere ilişkin Ebu Gayt, şunları söyledi: "Arap dışişleri bakanları toplantısının sonuç bildirisi, Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğuna işaret ediyor."

Toplantıya katılan Lübnanlı diplomatik kaynaklar, Lübnan'ın söz konusu bildiride "Hizbullah'ın terör örgütü" şeklinde nitelendirilmesi ve Lübnan hükümetindeki varlığına ilişkin maddelerine itiraz ettiğini aktardı.

"HİZBULLAH İÇ SİYASETE MÜDAHALE EDİYOR"

Irak'ın da Hizbullah'ın terör örgütü olarak tanımlanması ve İran hükümetinin siyasetinin kınanmasına itiraz ettiği dile getirildi.

Başka bir Arap diplomatik kaynak ise Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'nin, Hizbullah'ı Arap ülkelerinin içişlerine karışmakla suçladığını belirtti.

Al Halife, "Hizbullah'ın, Suriye, Yemen ve bazı Körfez ülkelerinde müdahalede bulunduğunu gösteren deliller var. Hizbullah ayrıca İran'ın, Arap ülkelerinin istikrarını sarsmasına yardımcı oluyor." diye konuştu.

Arap yetkililer toplantıda, İran'ı Husilere füze vermekle suçladı ve Tahran yönetiminin bölgedeki müdahalelerinin durdurulması için Arap ülkelerinin ortak duruş sergilemesini istedi

TARTIŞMALI LÜBNAN KONUSU

Kaynaklar, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in toplantıdan hemen önce yaklaşık 10 kadar Arap dışişleri bakanıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, "Lübnan'ın Arap ülkelerinin içişlerine yönelik herhangi bir müdahaleyi reddeden tutumunu vurguladığını" kaydetti.

Basil'in görüşmelerde ayrıca Lübnan'ın konumu, ülkenin iç dengelerinin doğası ile Arap ülkeleriyle ilişkilerinde gösterdiği hassasiyetin dikkate alınmasını istediği vurgulandı.

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