Araplar Türkiye'ye yeni yatırımlar yapacak

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şirketleri Türkiye'yi yüzlerce milyar dolarlık yatırım yapmak için gerekli çalışmalara başladı.

100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abu Dhabi Investment Grup Başkanı Zayed Bin Aweidha, Türkiye'de katıldığı bir televizyon programında yapacağı yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Aweidha, Türkiye'yle körfez ülkelerinin politik ve ekonomik işbirliğinin hızla devam ettiğini belirtti ve önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Türkiye'ye 100 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağının da müjdesini verdi.