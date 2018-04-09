taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0445
EURO
4,9661
ALTIN
173,39
PETR
67,4400

Aras Bulut İynemli nişanlanıyor

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal ile evlilik yolunda ilk adımı atacak.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 06:43..
  1. Haberler
  2. Magazin

Üç yıldır eski futbolcu Erhan Önal ile eski manken Mine Baysan’ın oyuncu kızları Bige Önal ile flört eden Oyuncu Aras Bulut İynemli'den iyi haber geldi.

GALAYA EL ELE GELDİLER

Çiftin üç ay önce ayrıldıkları iddia edilmişti. Ancak aşıklar iki ay önce ‘Martıların Efendisi’ filminin galasına el ele katılıp dedikoduları yalanlamıştı.

Uzun zamandır aşk yaşan ünlü çift sürpriz bir karar aldı. Aras Bulut İynemli’nin oynadığı ‘Çukur’ dizisi tatile girince çift evlilik yolunda ilk adımı atacak ve nişanlanacak.

Aras Bulut İynemli nişanlanıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Burcu Esmersoy: Bana bakılmasından çok hoşlanmıyorum
Burcu Esmersoy, mankenliği insanların kendisine bakmasından çok hoşlanmadığı için yapmadığını ifade etti.
Şevval Sam: İlk kez kötü birini oynuyorum
Şevval Sam'ın canlandırdığı kötü kadın sevildi.
Özcan Deniz: Kuzey'e 1 ay kaldı
8 aylık hamile olan eşi Feyza Deniz ile görüntülenen Özcan Deniz, çok heyecanlı olduğunu söyledi.
Barış Arduç: Eskisi kadar özgür değilim
Barış Arduç, Elle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Alman polisinin saldırdığı Türk'ü aradı

Erdoğan Alman polisinin saldırdığı Türk'ü aradı

63
Eğlenmek için go-karta giden kız yaşam mücadelesi veriyor

Eğlenmek için go-karta giden kız yaşam mücadelesi veriyor

23
Gümüşhane'de polislere kutlama yapıldı

Gümüşhane'de polislere kutlama yapıldı

22
Trump: Çin ve ABD'yi harika bir gelecek bekliyor

Trump: Çin ve ABD'yi harika bir gelecek bekliyor

26
Raikkonen mekanikerin bacağını ezdi

Raikkonen mekanikerin bacağını ezdi

2
İsrail ABD'nin Suriye'ye saldırmasını istedi

İsrail ABD'nin Suriye'ye saldırmasını istedi

18
Senegal Cumhurbaşkanı'nı Ejder Yalçın korudu

Senegal Cumhurbaşkanı'nı Ejder Yalçın korudu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM