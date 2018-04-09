Aras Bulut İynemli nişanlanıyor

Üç yıldır eski futbolcu Erhan Önal ile eski manken Mine Baysan’ın oyuncu kızları Bige Önal ile flört eden Oyuncu Aras Bulut İynemli'den iyi haber geldi.

GALAYA EL ELE GELDİLER

Çiftin üç ay önce ayrıldıkları iddia edilmişti. Ancak aşıklar iki ay önce ‘Martıların Efendisi’ filminin galasına el ele katılıp dedikoduları yalanlamıştı.

Uzun zamandır aşk yaşan ünlü çift sürpriz bir karar aldı. Aras Bulut İynemli’nin oynadığı ‘Çukur’ dizisi tatile girince çift evlilik yolunda ilk adımı atacak ve nişanlanacak.