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Aras Kuzey bebek 57 günlük yaşam savaşını kaybetti

Doğduğu günden beri çeşitli rahatsızlıklar yaşayan, 7 kez kalbi durduktan sonra beyin kanaması geçiren Aras Kuzey Ülgen, yaşamını yitirdi.

31.07.2017 - 23:09
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (SASKİ) saha görevlisi olarak çalışan Baycan Ülgen ile eşi Aydan Ülgen'in bebekleri Aras Kuzey, 4 Haziran'da Serdivan İlçesi'ndeki Özel Konak Hastanesi'nde dünyaya geldi. Doğumunda tespit edilen bir rahatsızlık sebebiyle 26 gün küvezde kalan Aras Kuzey bebek, daha sonra ailesine kavuştu. Geçtiğimiz hafta yeniden rahatsızlanan Aras bebek ailesi tarafından önce Sakarya'daki hastanelere daha sonra da İstanbul'daki Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aras Kuzey bebek 57 günlük yaşam savaşını kaybetti

Bağırsak düğümlenmesine bağlı zehirlenme teşhisi konulan Aras Kuzey, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda müşahade altında tutulurken 7 kere kalbi durdu. Daha sonra beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aras bebek, bu kez beyin ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda kalan Aras Kuzey bebek bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesinin Sakarya'nın Karasu İlçesi Darıçayırı'ndaki evine getirilen Aras Kuzey bebek Darıçayırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aras Kuzey bebek 57 günlük yaşam savaşını kaybetti

Aras Kuzey bebek 57 günlük yaşam savaşını kaybetti

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