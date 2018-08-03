Araştırma görevlileri tercihleri için son 5 gün

YÖK'ten, öncelikli alan araştırma görevlilerinin 2018 güz dönemi lisansüstü eğitim programları tercih işlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklamada, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddesi uyarınca 50/d kadrosuna atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim tercih işlemlerine ilişkin koşullar paylaşıldı.

Buna göre, öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarına atananlardan lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan, ALES'ten ise son 5 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK

Lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran her bir öncelikli alan araştırma görevlisi için bir yerleştirme puanı hesaplanacak.

Yerleştirme puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının yüzde 35'i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının yüzde 50'si ve yabancı dil sınavı puanının yüzde 15'i dikkate alınacak.

Atandıkları yükseköğretim kurumunda, atandıkları alan veya alt alanda olmak şartıyla ilgili alanda lisansüstü eğitim programına devam eden öncelikli alan araştırma görevlilerinin, lisansüstü eğitim kontenjanlarına başvurmamaları gerekiyor.

Tercih döneminde doktora eğitimlerinin derslerini başarıyla tamamlayan öncelikli alan araştırma görevlilerinin, doktora eğitimlerine bulundukları yükseköğretim kurumunda ancak tez çalışmalarını atandıkları alan veya alt alanda yapmak şartıyla devam etmeleri gerekiyor.

YÜKSEK LİSANSLILAR ÖNCELİKLİ

Atandığı üniversite dışındaki devlet yükseköğretim kurumlarında, doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerinin ders aşamasında olanların tercih yapmaları gerekiyor.

Atandığı üniversite dışındaki devlet yükseköğretim kurumlarında, yüksek lisans eğitimine devam eden öncelikli alan araştırma görevlileri de tercih yapabilecek.

Öncelikli alan araştırma görevlilerinin 2018 güz dönemi lisansüstü programları için tercih işlemlerini, 8 Ağustos saat 17.30'a kadar YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.