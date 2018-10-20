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Araştırma üniversiteleriyle buluşlar artıyor

Başkan Erdoğan tarafından geçen yıl ilan edilen Araştırma Üniversiteleri'nde 1 yıl içinde patent sayısı 22'ye katlandı.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 14:06..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha güçlü araştırmacılar yetiştirilmesi, yüksek teknoloji üretmesi ve daha çok buluş yapması için geçen yıl ilan edilen Araştırma Üniversiteleri hızla yol katetti.

PATENT SAYISI ARTTI

Ekonomik gelişime de katkıda bulunması için belirlenen toplam 10 üniversitede 1 yıl içinde patent sayıları 2 katına çıktı, doktora öğrencilerinin sayısı arttı, uluslararası yayınlarda ilgili üniversitelerin çalışmalarına atıf oranı yükseldi.

Araştırma üniversiteleriyle buluşlar artıyor

ARAŞTIRMALARA İMKAN

Süreçle ilgili bilgi veren Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Yekta Saraç "Araştırma üniversitelerinin her birine mevcutlara ilaveten araştırma görevlisi ve uzman kadrosu tahsisleri yapıldı. YÖK'ün 'Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi Geliştirilmesi' projesi kapsamında seçilen araştırma görevlilerinin de lisansüstü eğitimlerinin Araştırma Üniversitelerinde gerçekleştirmelerine imkân sağlandı" dedi.

Araştırma üniversiteleriyle buluşlar artıyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç

DESTEK PROGRAMLARI HAYAT GEÇİRİLDİ

Öğretim üyesi norm kadro çalışmasında araştırma üniversitelerine daha esnek bir kadro planlaması imkânı tanınacağına da açıklayan Saraç "TÜBİTAK tarafından sadece bu üniversitelerimize yönelik 'Yüksek Teknoloji Mükemmeliyet Merkezleri' başlıklı yeni bir destek programı da oluşturuldu. Araştırma üniversitesi projesi sadece bir lig belirleme veya etiket vermenin ötesinde olup sonuç üreten ve başarının ödüllendirildiği, ayrıca bir takım imtiyazların tanındığı bir süreçte yürütülüyor" diye konuştu.

Araştırma üniversiteleriyle buluşlar artıyor

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