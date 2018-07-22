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Arazi anlaşmazlığı yüzünden ailesini katletti

Adıyaman'da yaşayan Albay ailesinde arazi anlaşmazlığı çıktı. Çocuklardan Salih Albay, tüfeğiyle ailesini katletti.

DHA | 22.07.2018 - 22:14..
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Besni'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Salih Albay'ın tüfeğinden çıkan saçmalarla yaşamını yitiren babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğeninin cansız bedenleri, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden ailesini katletti

GEÇMİŞTEN GELEN ÖFKE

Malatya'ya cenazelerle birlikte gelen ölenlerin akrabalarından Mustafa Kurt, kardeşler arasında arazi nedeniyle geçmişten bu yana devam eden gerginliğin olduğunu belirterek, "İki kardeş arasında gerginlik vardı. Bu sabah Gaziantep'te oturan Hicabi, babası eşi ve çocukları ile köye geliyor. Tarlada tartışınca Salih eve gidip tüfeğini alıyor ve gelip hepsine ateş ediyor." dedi.

Cenazeler, otopsilerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden ailesini katletti


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