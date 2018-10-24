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Arazi kavgasında amca 2 yeğenini öldürdü

Aksaray'da bir kişi, aralarında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 yeğenini av tüfeğiyle vurdu.

İHA | 24.10.2018 - 04:14..
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Eskil ilçesine bağlı Gümüşdüğün köyünde akşam saatlerinde Hüseyin İ. (58), yeğenleri Murat (37) ve Uğur İ. (44) ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin İ. av tüfeğiyle yeğenlerine ateş etti.

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü

Arazi kavgasında amca 2 yeğenini öldürdü

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER, AMCA TESLİM OLDU

Kafalarından vurulan 2 yeğen olay yerinde hayatını kaybederken, amca Hüseyin İ. av tüfeği ile birlikte Eskil İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Cinayetin ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerine emniyet şeridi çekti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemeler yaparken, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Eskil İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arazi kavgasında amca 2 yeğenini öldürdü

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