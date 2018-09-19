Arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü

Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı yüzünden sorun yaşayan amca çocukları Lütfi Ethem T. ve S.T., tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine S.T., tabancayla kuzenine ateş açıp, olay yerinden kaçtı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kanlar içerisinde yere yığılan Lütfi Ethem T. , çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı T., buradan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
Çok kan kaybeden Lütfi Ethem T., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cinayet zanlısı S.T.'yi yakalamak çalışma başlatan güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.