Arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü

Adana'da arazi anlaşmazlığı yüzünden kava ettiği amcasının oğlu S.T. tarafından tabancayla vurulan Lütfi Ethem T., hayatını kaybetti.

2

Merkel İstihbarat Başkanı'nı kovdu

Angela Merkel, hükümet ortaklarıyla 2 saatlik bir toplantı yaptı. Çıkan karar ile İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevinden alındı.