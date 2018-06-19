Arbitraj nedir

Borsa, fon, altın ve döviz insanoğlunun en önemli gelir kapılarından biri oldu yıllarca. Uzun vadeli yatırımlar haricinde kısa vadeli al sat işlemleri genelde günlük, haftalık olarak gelişmekte. Burada göze alınan olay yatırım metasının daha fazla yatırım sağlayacak bir başka metaya dönüştürülmesine denilir. Bu durumun ekonomideki terimi arbitrajdır.

PARA KAZANMANIN DİĞER ADI

Arbitraj, kısaca açıklamak gerekirse, farklı piyasalarda işlem gören aynı menkul kıymetin, paranın veya değerli madenin fiyatının farklı olması durumunda eş zamanlı olarak düşük fiyatlı piyasadan alınıp yüksek fiyatlı piyasada satılarak risksiz kar elde etmektir. Bu ürünler genelde, altın ve döviz gibi değerli maden veya hisse senedi gibi menkul kıymet olmaktadır.

Arbitrajın en önemli amacı da tamamen risksiz bir şekilde kar elde etmektir.

RİSKSİZ KAZANÇ MÜMKÜN MÜ

Ekonomi piyasasının bir yatırımcıya en kötü sürprizi tabii ki zarar etmektedir. Ancak zararsız kazanç elde etmek de pek mümkün olmasa da yine de olası bir durumu bulunmaktadır. İşte tam olarak burada devreye arbitraj girmektedir.

Risksiz ve tehlikesiz bir yatırım elbette bulunmamaktadır. Özellikle günümüz piyasasında büyük ölçekli firmalar hadi zarar elde ederken, ölçeği ne olursa olsun bir yatırımcının zarar elde etmemesi kaçınılmazdır. Bunun nedeni ise piyasa sistemlerinin iç içe bulunmasıdır. Fakat arbitraj sistemi ile risk az daha olsa da düşecektir. Çeşitli algoritmalar ile sisteme dökülen arbitraj, elinizdeki az değerli olan yatırımı, daha kazançlı hale getirmeye, mümkünse zarar ettirmemeye çalışmaktadır.

Özetle; farklı piyasalarda işlem gören aynı menkul kıymet ile ilgili arbitraj fırsatı oluştuğunda, aynı anda her iki borsaya birden emir göndererek risksiz arbitraj işlemi yapmaktadırlar.