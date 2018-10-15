Arda-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi

Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında çıkan kavganın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

TACİZ YOK, SÜREKLİ YANIMDAYDI

Emirgan'daki bir eğlence mekanında çıkan kavgaya ilişkin ifade veren Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, tacizin söz konusu olmadığını söyledi.

Yılmaz, "Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.

Kamera kayıtlarına bakılması durumunda her şeyin görüleceğini ifade eden Yılmaz, Berkay hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

BERKAY: SİLAHIMI GETİRİN

Burak Yılmaz, tartışma sırasında Berkay'ın korumalara "Silahımı getirin" talimatı verdiğini söyledi.

Arda Turan ve Berkay kavgasının görüntüleri yayınlandı VİDEO