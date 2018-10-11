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Arda-Berkay kavgasını eleştiren ünlüler tepki çekti

Arda Turan ile Berkay kavgasının sebebi üzerindeki sis bulutu henüz dağılmadı ancak yorumların ardı arkası kesilmiyor.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 11:23..
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Arda-Berkay kavgasını eleştiren ünlüler tepki çekti

Arda Turan ile Berkay'ın bir mekanda kavga etmesi ve Berkay'ın burnunun kırılmasının ardından, Arda kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi.

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin-FOTO GALERİ

Arda Turan'nın eşi Aslıhan Doğan-FOTO GALERİ

Berkay'ın eşi Özlem Şahin ise "Arda kulağıma eğildi 'Çok güzel bir kızsın, bekar olsam seni kaçırmazdım' dedi." iddiasının arkasında duruyor.

TURAN: ANLATABİLİYORSA ANLATSIN

Olayın basına yansımasının ardından bir açıklama daha yapan Arda Turan yaptığı açıklamada “Geldi, ensemden tuttu. Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın.” diyerek kafaları karıştırdı.

Arda-Berkay kavgasını eleştiren ünlüler tepki çekti

ESKİ DEFTERLER AÇILDI

Arda Turan ile Berkay arasında yaşanan bu kavganın nedeni hala net olarak bilinmezken konu hakkında yorum yapmaktan kaçınmayan ünlüler de Arda'yı eleştirdi.

Deniz Seki, Ayşe Özyılmazel gibi isimlerin eleştirilerinin ardından Seki'ye Hüsnü Şenlendirici, Özyılmazel'e Ali Taran hatırlatıldı. Eski defterlerin açılması kafaları daha da karıştırdı.

Arda-Berkay kavgasını eleştiren ünlüler tepki çekti

Arda-Berkay kavgasını eleştiren ünlüler tepki çekti

Arda-Berkay kavgasını eleştiren ünlüler tepki çekti

Arda-Berkay kavgasını eleştiren ünlüler tepki çekti

Arda-Berkay kavgasını eleştiren ünlüler tepki çekti

Arda-Berkay kavgasını eleştiren ünlüler tepki çekti

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