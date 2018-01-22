taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8340
EURO
4,6873
ALTIN
164,09
PETR
68,7400

Arda Erel'in yeni kitabı raflarda

'Kendine İyi Bak' İnkılap Yayınevi tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 09:40..
  1. Haberler
  2. Kitap

Genç yazar Arda Erel'in geçtiğimiz günlerde yayımlanan kitabı, okurlarla buluştu.

"KENDİNE İYİ BAK"...

Bir şeyler yolunda gitmediğinde, sen kendi yolunda gitmiyorsun demektir. Hayat sana armağan edilmişken, sen o armağanı yaşayamıyorsun demektir. Toplum, ailen, arkadaşların ya da sevgilin…

Arda Erel'in yeni kitabı raflarda

Kendini birilerinin dediklerine göre şekillendirdikçe, kendinden uzaklaştığının farkında mısın? Benliğinden, isteklerinden, arzularından kopuyorsun. Başka bir sen yaratıyorlar, sen de “o” oluyorsun. Özüne in. Kendine koş. O zaman sen de düzelirsin, gittiğin yol da. Kendine iyi bak…

Yazar: Arda Erel

Yayınevi: İnkılap Yayınevi

Baskı yılı: 2018

Syf: 223

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

68
Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

267
Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

72
Afrin'de obüsler YPG'yi vurmaya başladı

Afrin'de obüsler YPG'yi vurmaya başladı

142
El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

15
Hatay'da Türk askeri kurban kesilerek uğurlandı

Hatay'da Türk askeri kurban kesilerek uğurlandı

69
Suriye Geçici Hükümeti Menbiç'e girdi

Suriye Geçici Hükümeti Menbiç'e girdi

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM