Arda Erel'in yeni kitabı raflarda

Genç yazar Arda Erel'in geçtiğimiz günlerde yayımlanan kitabı, okurlarla buluştu.

"KENDİNE İYİ BAK"...

Bir şeyler yolunda gitmediğinde, sen kendi yolunda gitmiyorsun demektir. Hayat sana armağan edilmişken, sen o armağanı yaşayamıyorsun demektir. Toplum, ailen, arkadaşların ya da sevgilin…

Kendini birilerinin dediklerine göre şekillendirdikçe, kendinden uzaklaştığının farkında mısın? Benliğinden, isteklerinden, arzularından kopuyorsun. Başka bir sen yaratıyorlar, sen de “o” oluyorsun. Özüne in. Kendine koş. O zaman sen de düzelirsin, gittiğin yol da. Kendine iyi bak…

Yazar: Arda Erel

Yayınevi: İnkılap Yayınevi

Baskı yılı: 2018

Syf: 223

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