Arda Ermut Konsoloslar Birliği toplantısında konuştu

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, İstanbul Konsoloslar Birliği (Istanbul Consular Corps-ICC) ile bir araya gelerek ticari ve ekonomik iş birliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetleri görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda; AB üyeleri ile ABD’den Güney Kore’ye, Mısır’dan Brezilya’ya 40 üzerinde ülke başkonsoloslukları temsil edildi.

Toplantının açılış oturumunda, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan, Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve İstanbul Konsoloslar Birliği Başkanı ve Macaristan Başkonsolosu Balázs Hendrich ana konuşmacılar olarak yer aldı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ DİRENCİNİ KANITLADI"

Açılış oturumunda ana konuşmacı olarak yer alan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan Türkiye ekonomisi genel perspektifi hakkında yaptığı sunumunda, cari açık, enflasyon, büyüme ve uluslararası yatırımlar hakkında bilgi verdi. Türkiye ekonomisinin son 15 yılda ortalama yüzde 7.1 düzeyinde büyüme gerçekleştirdiğini, 2016 yılında yaşanan darbe girişimine karşın çok hızlı toparlandığını belirten Karahan, “Bu bize ekonominin şoklara karşı ne kadar dirençli olduğunu kanıtladı. Tüm bu belirsizlikler ve darbe girişimine karşın yüzde 5.1 düzeyindeki büyümeyi yakaladık. Küresel krizlere karşın iç talepteki düzenli artış sanayideki gelişmeler ekonominin düzenli büyümesini sürdürmesini sağladı” dedi.

Kasım ayı kapasite kullanım oranları ve ekonomik güven endeksindeki artışın Türkiye’de büyümenin süreceğinin göstergesi olduğunu belirten Hatice Karahan, döviz kurlarındaki artış, jeopolitik gelişmeler, bölge ülkelerindeki tehditlere karşın Merkez Bankası’nın sıkı para politikalarının enflasyon üzerindeki baskıyı kontrol etmekte olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmasında Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin en önemli ekonomik partnerlerinden biri olduğunu ve çok güvenli bir köprü görevini gördüğünü belirten Karahan, “Avrupa Birliği bizim en büyük ortaklarımızdan biridir ve buna devam etmek istiyoruz” dedi.

"BAŞKANLIK SİSTEMİ İLE BÜROKRASİ REFORMDAN GEÇECEK"

Açılış oturumunda gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut; elçiliklerin ve konsoloslukların yatırım ajansının doğal iş ortağı olduklarını belirterek, yatırımcıların Ajansa bu kanallardan da ulaştıklarını belirtti. Başkanlık sisteminde net görev tanımlamalarının olacağını ifade eden Arda Ermut; “Bu sistem ile uygulamada kendi alanında profesyonel olan kişilerin parlamentoda daha fazla yer alacağını öngörüyoruz. Yine bu sistemle bütün bürokrasi reformdan geçecek, popülizm azalacak. Yeni sistemle tüm bu iyileşmeleri 2019’dan itibaren hissedeceğiz” dedi.

2003 yılından bu yana Türkiye’ye toplamda 185 milyar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldiğini söyleyen Ermut, Temmuz 2017 rakamlarına göre Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısının 55 binin üzerinde olduğunu belirtti. 2017 yılında Ajans olarak ABD, Güney Kore, Çin, Avusturya, Katar, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Malaysiya’da yatırımcılarla bir araya geldiklerini ifade eden Arda Emut şunları söyledi, “İki gün önce Dubai’de gerçekleşen Dünya Yatırım Ajansları Birliği – WAIPA yıllık toplantısında, Türkiye Yatırım Ajansı olarak tekrar Başkanlık görevine seçildik. 130 ülkeden 170 yatırım ajansını temsil eden bu Birlik ile tüm dünyadaki Konsoloslar Birliklerinin daha yakın iş birliklerinde bulunması amacı ile çalışmalarımız hızlandıracağız. Siyasi gerginlikler olabilir ama bu Türkiye’ye gelecek yatırımların önünü kesmeyecek. Ekonomik ilişkiler ülkeler arasındaki ilişkileri iyileştirecek güce sahip.”





"KATKI SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ"

Toplantıda Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Sayın Emine Karahan’ın katılımları ile gerçekleşen bu toplantıyı son derece önemsediklerini belirten İstanbul Konsoloslar Birliği Başkanı ve Macaristan Başkonsolosu Balázs Hendrich, ICC’nin öncelikli amaçlarından birinin Türkiye’deki fikir liderleri ile diplomatik misyon arasında bir köprü kurmak olduğunu ifade ederek; “ICC çatısı altında aslında bir kulüp mantığı ile resmi olmayan bir yapıda toplanan İstanbul Konsoloslar Birliği olarak, entegrasyon, iletişim ve katkı sağlamak amacı ile bugün buradayız” dedi.

1993 yılında kurulan İstanbul Konsoloslar Birliği (ICC), günümüzde mevcut 130 üyesi ile New York ve Hong Kong’dan sonra dünyanın en geniş katılımlı üçüncü büyük konsoloslar birliği. Birliğin üyeleri arasında daimî diplomatik pasaporta sahip olmayıp, Başkonsolosluk, konsolosluk, fahri konsolosluk görevleri ile ülke temsiliyeti yetkisi mevcut yabancı misyon temsilcileri yer alıyor.

