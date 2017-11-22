taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.711
USD
3,9615
EURO
4,6561
ALTIN
163,43
PETR
63,1600

Arda Odabaşı'nın Milli Sinema kitabı raflarda

Osmanlı'da sinema hayatı ve yerli üretime geçişi merkeze alan İ. Arda Odabaşı'nın yeni kitabı 'Milli Sinema' okuyucularla buluştu.

22.11.2017 - 14:13
  1. Haberler
  2. Kitap

2017 yılı, Türk sinemasının ilk kurmaca filmlerinin yüzüncü yıldönümüdür. 1917’de Sedat Simavi’nin yönettiği Casus ve Pençe gibi dramatik filmler, Bican Efendi gibi komediler Osmanlı yazarlarınca yerli veya milli sinemacılığın başlangıcı sayılmıştır.

GELENEKSEL SİNEMA TARİHİMİZ

İ. Arda Odabaşı, bir sinema arkeolojisi görüntüsü veren bu kitabında, Türk sinemasının ilk kurmaca filmlerini, bu filmlerin üretim ve gösterim süreçlerini mercek altına alıyor. Bir yandan geleneksel sinema tarihi anlatılarını ve yerleşik kalıpları sorgularken, öte yandan bu süreç hakkındaki yanlışları birincil kaynaklara dayanarak düzeltiyor.

Arda Odabaşı'nın Milli Sinema kitabı raflarda

OSMANLI'DA SİNEMA

Sinemanın daha Osmanlı döneminde sıradan insanın kitle eğlencesi haline geldiğini, 1917-1918’de kayda değer büyüklükte bir seyirci kitlesi bulunduğunu belgeliyor. I. Dünya Savaşı’nın Türkiye’de sinema için bir dönüm noktası sayılabileceğini ortaya koyuyor. İlk müstehcen film konusunun, sinemacılığın gelişiminde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin rolünün, Ayastefanos filminin Türk sinemasındaki gerçek yerinin tartışıldığı bu eser, Osmanlı dönemi İstanbul’undaki sinema hayatını zengin bir kaynakçaya yaslanarak resmediyor.

Türk sinemasında yerli üretime I. Dünya Savaşı sırasında geçilmesinin bir tesadüf olmadığının altını çizerken; Osmanlıların, gerçek dünyaları yıkılırken kurmaca dünyalarını inşa etmeye koyuluşlarının öyküsünü anlatıyor.

Kitabı satın almak için http://www.kitapyurdu.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

İlginizi Çekebilir
Malcolm X geçmişini Köklerimiz kitabından anlatıyor
İnsan hakları savunucularından Malcolm X, 'Köklerimiz' kitabından ırkçılığın, dışlanmışlığın ve ezilmişliğin gerçekçi fotoğrafını sunuyor.
Bilgi Yayınevi’nden modern klasikler
Stefan Zweig'in Korku ve Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu franz Kafka'nın ise Amerika kitabı Bilgi Yayınevi etiketiyle raflarda.
Stefan Zweig’in deneme kitabı: Buluşmalar
Dünya edebiyatının önde gelen yazarlarından Stefan Zweig, Buluşmalar kitabında insan ve kent manzaraları sunuyor.
Turan Yalçın’dan Recep Yazıcıoğlu’nun Liderlik Sırları kitabı
Turan Yalçın, halk arasında “Süper Vali” olarak anılan bir döneme damgasını vuran Recep Yazıcıoğlu’nu Liderlik Sırları'nda anlatıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

111
Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

108
Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

44
BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

461
ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

103
Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek

Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek

119
Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euroda son durum

341
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM