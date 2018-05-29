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Arda Öziri'ye son veda

Oyuncu Arda Öziri geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 12:14..
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Arda Öziri'ye son veda

Geçtiğimiz gün sabaha karşı TEM otoyolunda motosikletiyle trafik kazası geçiren oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı. Bir arkadaşıyla Şampiyonlar Ligi finalini izledikten sonra eve gitmek için yola çıkan Arda Öziri motosikletiyle kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Öziri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Henüz 40 yaşında hayatını kaybeden Arda Öziri'nin naaşı memleketi İzmir’e götürüldü. Ünlü oyuncu için bu sabah üniversite eğitimi gördüğü İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tören düzenlendi. Yakın arkadaşlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Oyuncu Arda Öziri son yolculuğuna uğurlandı

Arda Öziri’nin naaşı Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’na defnedilecek.

Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı.

Arda Öziri'ye son veda

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