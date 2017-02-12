taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Arda Turan açıklamalarının arkasında durdu

Referandum sürecinde oyunun rengini belli eden Arda Turan, başından beri Erdoğan'ın yanında olduğunu söyledi.

12.02.2017 - 10:06
  1. Haberler
  2. Gündem

Barcelona'da futbol hayatını sürdüren Milli yıldız Arda Turan, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği teklifini desteklediğini açıklamıştı.

PİŞMAN DEĞİLİM

16 Nisan'daki referandumda "evet" oyu kullanacağını söyleyen Arda Turan, açıklamalarından dolayı pişman olmadığını söyledi.

"BAŞINDAN BERİ ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUM"

Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Milli yıldız, "Ben başından beri Erdoğan'ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum." dedi.

Arda Turan, oyunu açıklamaktan rahatsız olmadığını ancak düşmanca ortamdan dolayı mutsuzluk yaşadığını sözlerine ekledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin

99
PYD ile Esad rejimi arasında Fırat Kalkanı pazarlığı

PYD ile Esad rejimi arasında Fırat Kalkanı pazarlığı

70
11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu

11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu

22
Reina saldırganından oğluna kan donduran vasiyet

Reina saldırganından oğluna kan donduran vasiyet

15
Başbakan Yıldırım: Millet yarım kalan işi tamamlayacak

Başbakan Yıldırım: Millet yarım kalan işi tamamlayacak

135
Emre Çolak'tan harika gol - İZLE

Emre Çolak'tan harika gol - İZLE

2
Uyuyan adamın telefonunu çaldı VİDEO

Uyuyan adamın telefonunu çaldı VİDEO

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM