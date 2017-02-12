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İran'da yüz binlerce gösterici Amerika'yı protesto etti

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Erdoğan: 16 Nisan'da prangaları söküp atmaya var mıyız

1 Arda Turan açıklamalarının arkasında durdu Referandum sürecinde oyunun rengini belli eden Arda Turan, başından beri Erdoğan'ın yanında olduğunu söyledi.

2 Duygusal yeme ile nasıl baş edilir Duygusal yeme nedir, bunun önüne geçebilmek için ne yapılması gerekir? Psikolog Ceren Aydın anlattı.

3 Kıyıya vuran balinalarla ilgili deprem iddiası Cuma günü kıyıya vuran balinaların depremden kaçtıkları iddia edildi.

4 Adana'da suç örgütünün tetikçisi yakalandı Adana'da, 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

5 ABD'de oturma izni olmayan yüzlerce göçmen gözaltında ABD'nin pek çok eyaletinde düzenlenen operasyonlarda, geçerli oturma iznine sahip olmayan yüzlerce göçmen gözaltına alındı.

6 Ünlü çiftin arasındaki gerçek yaş farkı ortaya çıktı Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer arasındaki yaş farkının 3 değil 5 olduğu belirlendi.