Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti tatilde görüntülendi

Aslıhan Doğan ile barıştığını sosyal medyadan duyuran Arda Turan, sevgilisi ile birlikte bayram tatilini geçirmek için Yunanistan'ın Mikanos Adası'na gitti.

Barcelonalı futbolcu Turan ile Doğan, pistte müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

İkili, dans ederken birbirlerine sarılarak öpüştü.

8 AY ÖNCE AYRILMIŞLARDI

Turan ve Doğan 2 yıl süren ilişkilerinin ardından Ekim 2016'da ayrılmıştı.

Aslıhan Doğan, "Neden ayrıldınız?" sorusuna "İlişki özen ister, ama biz birbimizi ihmal ettik. Öncelikler değişti. Bazı şeyleri yitirdik. İlişkimiz geleceğe taşınamaz hale geldi. Yıpratmadık, bitirmeye karar verdik" cevabını vermişti.

BARIŞTIKLARINI DUYURDULAR

Ancak ikili, geçen günlerde tekrar barıştıklarını duyurmuştu.