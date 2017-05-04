Arda Turan Aslıhan Doğan'dan yine ayrıldı

Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın ikinci baharları kısa sürdü. 2 yıllık aşklarını Ekim 2016’da sonlandıran çift, bu ayrılığa daha fazla dayanamamış Mart ayında yeniden bir araya gelmişti.

EVLİLİK ŞARTIYLA BARIŞMIŞLARDI

Evlilik şartıyla barışan çift, aşklarını nikah masasında sonlandıramadı. Çiftin, barışmamak üzere ayrıldığı iddia edildi.

İNSTAGRAM'DAN DA TAKİBİ BIRAKTI

Bu kararlarında oldukça kararlı olan çift, sosyal medyada bunu gözler önüne serdi. Turan ile Aslıhan Doğan, Instagram hesaplarından birbirilerini takip etmeyi bıraktı. Ancak ikili, birbirilerinin aile fertleriyle görüşmeye devam ediyor. Arda Turan, eski kız arkadaşının annesi Güler Doğan ve kardeşi Dilan Doğan’ı takip ederken Doğan da Turan’ın erkek kardeşi Okan Turan’ı yakından izliyor.