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Arda Turan Aslıhan Doğan'ı babasından istedi

Arda Turan, geçen ay evlenme teklifi ettiği Aslıhan Doğan’ı ailesinden istemeye gitti.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 09:43..
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Yurt dışından döndükten sonra Medipol Başakşehir forması giyen futbolcu Arda Turan, geçen ay arkadaşı Saffet Ulusoy’un doğum gününde sevgilisine sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etmişti.

ASLIHAN'IN BABASI VERDİ

Çift önceki gün evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiçek ve çikolatasını alan Arda Turan, ailesiyle birlikte Aslıhan Doğan’ı istemeye gitti. Aslıhan Doğan’ın babası Sabri Doğan’dan olumlu yanıt alan Arda Turan büyük mutluluk yaşadı.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan’ın Çırağan Sarayı’nda evlenmeyi planladıkları konuşuluyor.

Arda Turan Aslıhan Doğan'ı babasından istedi

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