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Arda Turan baba olmanın mutluluğunu yaşıyor

Aslıhan Doğan’ın hastanede odasında çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 13:42..
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Arda Turan 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta apar topar evlenmişti. Çiftin oğulları Hamza Arda da 26 Ekim'de dünyaya gelmişti.

Baba olan Arda Turan, eşinin ve oğlunun sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Çocuk çok iyi çok şükür. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Enteresan bir his. Çok ufak. Korku, üstüne titreme başka bir hissiyat. 3 kilo doğdu. Aslıhan'dan müthiş performans. Aslıhan çok güçlü bir kadın. İnsan hiç hissetmediği bir şeyi hissediyor."

Arda Turan baba olmanın mutluluğunu yaşıyor

Sezaryen doğum yapan Aslıhan Doğan'ın hastanede odasında çekilen fotoğrafı, Kanal D'deki '2. Sayfa' programında yayınlandı.

Arda Turan baba olmanın mutluluğunu yaşıyor

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