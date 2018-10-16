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Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

Arda Turan’ın, kendisini tacizle suçlayan Berkay-Özlem Şahin çiftine çok ciddi bir tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 07:11..
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Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

Ünlü futbolcu Arda Turan ile 9 Ekim gecesi Emirgan’daki bir kulüpte kavgaya karıştığı ve kafa darbesiyle burnunu kırdığı Berkay arasında sular durulmuyor. Ünlü futbolcu, kendisini tacizle suçlayan Berkay ile eşi Özlem Şahin’e tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

"BANA İFTİRA ATTILAR"

Berkay'ın tazminat davası açtığını öğrenen Arda Turan, yakınlarına konuyla ilgili şunları söyledi: “Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem.”

Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

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