Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

Ünlü futbolcu Arda Turan ile 9 Ekim gecesi Emirgan’daki bir kulüpte kavgaya karıştığı ve kafa darbesiyle burnunu kırdığı Berkay arasında sular durulmuyor. Ünlü futbolcu, kendisini tacizle suçlayan Berkay ile eşi Özlem Şahin’e tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

"BANA İFTİRA ATTILAR"

Berkay'ın tazminat davası açtığını öğrenen Arda Turan, yakınlarına konuyla ilgili şunları söyledi: “Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem.”