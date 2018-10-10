Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan'daki bir mekanda bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

BERKAY'IN BURNU KIRILDI

kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay’ın burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

ARDA'NIN BU İLK OLAYI DEĞİL

Bu olayın ardından ne Arda Turan cephesinden ne de Berkay'dan bir açıklama gelmedi. Arda Turan daha önce futbolcu Caner Erkin ve gazeteci Bilal Meşe'ye de saldırmıştı.