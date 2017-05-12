Arda Turan : Bırakın bu magazin işlerini

Herkes Arda Turan’ın Türkan Şoray’ın kızı Yağmur’la yaptığı Barcelona’daki tatil kaçamağını konuşurken, sosyal medyada yıldız futbolcunun aşk trafiği yeniden olay oldu.

EBRU ŞALLI'NIN ARDINDAN CANSEL ÇÖRDÜK

Geçtiğimiz aylarda model Ebru Şallı’yla DM’deki özel mesajları ortaya çıkan Arda Turan'ın, bu kez 'Kısmetse Olur' programının eski yarışmacısı Cansel Çördük’le özel yazışmaları ortaya çıktı. Cansel Çördük’le tanışmak için attığı mesajlar dikkati çeken milli futbolcu, dün akşam üstü sosyal medyada trend topic oldu.

Özel hayatındaki trafik nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Arda Turan, 'Meksikalı' dediği ve renkli kişiliğiyle tanınan dayısı Nuri Seviş ve Barcelona’daki ev arkadaşlarıyla 40 dakika canlı yayın yaptı. Arda Turan sosyal medyayı salladı

"BEN KİMSEYİ BULMADIM”

'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; kardeşi Okan Turan, Demet Akbağ’la beraber '2. annem' dediği Seda Sayan ve yakın dostlarının da mesaj attığı ünlü futbolcu, canlı yayında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arda Turan; "Benim kimseyi bulduğum falan yok. Bırakın bu magazin işlerini. Yok mesaj atmışım, yok dm, yok o bu... Ben günde 1500 kişiyle sosyal medyadan yazışıyorum. Onun için bırakın bu işleri. Keyfinize bakın. Fotoğraf çekiyorlar falan. İstanbul’a geliyorum 20 kişiyle yemek yiyorum. Arkamdan dedikodu yapıyorlar. bırakın bunları” dedi. Arda Turan, kendisini eleştiren Sema isimli bir kadın takipçisine ise "Yargılamayı bırak Sema. Sen çok biliyorsun. Günahı sevabı Allah’a bırak” sözleriyle tepki gösterdi.

"ESER BİZE VİLLA KİRALA"

Türkiye’deki magazin olaylarını yakından takip eden Arda Turan, canlı yayın sırasında mesaj atan Oğuzhan Koç’a da takıldı. Oğuzhan Koç’un ortağı Eser Yenenler'in kiralık olduğunu açıkladığı villasında verdiği partiye gönderme yapan Arda Turan, "Oğuzhan kardeşim, ben seni Eser Yenenler ve Murat Boz’dan ayrı tutuyorum ama dur şimdi Eser bozulur. Eser bize villa kirala" diyerek tezahürat yaptı.