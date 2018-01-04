Arda Turan DM'den yine bir kıza mesaj attı

Dünyaca ünlü futbolcumuz Arda Turan, Instagram'daki çapkınlıklarını sürdürüyor. Aslıhan Doğan'la tekrar barışıp, geçtiğimiz günlerde mutluluk pozları veren ünlü futbolcu meğer aynı günlerde hedefine başka birini almış. Elif Güngör adlı fitness eğitmenine Instagram’dan direkt mesajlar atan Arda Turan yine deşifre oldu.,

"ELİF HOCA DOĞRU MU ANLAMADIM"

Güneş'te yer alan habere göre, daha önce Kısmetse Olur Evi'nden Cansu Çördük ve kendisinden 10 yaş büyük Ebru Şallı'ya Instagram'dan direkt mesajlar atan milli futbolcu yine baltayı taşa vurdu. Bu kez de fitness eğitmeni Elif Güngör'e 'Elif Hoca, Survivor'a gideceksin sanırım, ben öyle anladım' yazan Arda Turan ortaya çıkan mesajlar karşısında sessizliğe gömüldü.

"MESAJLARA BAKASIM GELMİYOR"

Elif Güngör Arda Turan'ın yazdıklarını deşifre ederek 'Direkt mesajlara bakasım gelmiyor' dedi.