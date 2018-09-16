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Arda Turan doğacak çocuğu için alışveriş yaptı

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Kasım'da doğacak oğulları Hamza Arda için 8 bin TL'lik bebek arabası aldı.

Haber Merkezi | 16.09.2018 - 14:40..
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Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almak için gün sayıyor.

Kasım ayında doğacak olan oğulları için hiçbir masraftan kaçınmayan Arda ve Aslıhan çifti, son olarak 8 bin TL'lik bebek arabası aldı.

Arda Turan, oğlu Hamza Arda için alışveriş yapmaya başladı.

Geçen günlerde tek başına bir AVM'ye gelen futbolcu, bebek arabası satan mağazaları gezdi.

EŞİNİN FİKRİNİ ALDI

İki araba arasında kalan Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'ı görüntülü olarak arayıp fikrini aldı. Sonunda da tercihini 8 bin TL olan bebek arabasından yana kullandı.

Arda Turan doğacak çocuğu için alışveriş yaptı

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