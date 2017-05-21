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Arda Turan eski sevgilisine geri döndü

Yılan hikayesine dönen Arda Turan ve Aslıhan Doğan ilişkisi tekrar başladı.

21.05.2017 - 09:46
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Barcelonalı futbolcu Arda Turan'la sosyetik güzel Aslıhan Doğan'ın ilişkisi yeniden başladı.

2 yıllık aşklarını geçtiğimiz yıl sonlandıran ikili, 6 aylık aranın ardından ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası Doğan, basın mensuplarına "Bizi Arda'yla 1 ay sonra göreceksiniz." dedi.

Arda Turan eski sevgilisine geri döndü

ARDA'NIN ÇAPKINLIKLARI YİNE AŞKA ENGEL OLDU

Herkes, ünlü çiftin birlikte objektif karşısına ne zaman geçeceğini merak ederken Turan'ın gönlünü Yağmur Ünal'a kaptırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Çok geçmeden Cansel Çördük'le sosyal medyadaki yazışmaları basına sızan Turan'ın böylece Aslıhan Doğan'la aşkı ikinci kez sona erdi.

Ayrılık sonrası kafa dinlemek isteyen sosyetik güzel, geçtiğimiz gün soluğu Bodrum'da aldı. İşte ne olduysa Doğan'ın Bodrum'a gitmesiyle oldu.

ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Arda Turan'ın da tanıdığı bir arkadaşının oğlunu seven Aslıhan Doğan, sevimli miniğin fotoğrafını "Geldi benimki" notuyla instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı.

Arda Turan eski sevgilisine geri döndü

Doğan'dan dakikalar sonra Arda Turan'ın aynı çocuğun babasıyla tavla oynarken çekilen karesini paylaşması dikkat çekti. İkilinin sevimli miniğin fotoğrafını paylaşarak verdikleri barışma mesajı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ünlü çiftin paylaşımlarına "Sizin ilişkiniz de ayrılıp barışmaktan artık çocuk oyununa döndü." yorumları yapıldı.

Arda Turan eski sevgilisine geri döndü

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