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Arda Turan evlendi

Milli takım kaptanı Arda Turan, Aslıhan Doğan ile evlendi. Davetliler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı.

İHA | 11.03.2018 - 22:23..
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Arda Turan evlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Şehit verirken düğün yapamayız" diyen Arda Turan, sade bir törenle dünya evine girdi.

Arda Turan evlendi

CUMHURBAŞKANI DA TÖRENE KATILDI

Milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu’daki Vadi Konakları’nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Turan’ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı öğrenildi. Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu’daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.

Arda Turan evlendi

Arda Turan evlendi

Arda Turan evlendi

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