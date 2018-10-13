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Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Berkay'a saldırdığı görüntülerle gündem olan Arda Turan, eşi ile el ele hastaneden çıkarken görüntülendi, çift tek kelime etmedi.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 09:04..
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Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Berkay ve Arda Turan arasındaki kavga ile ilgili tartışmalar sürerken, Turan'ın hastaneye silahla geldiği anların görüntüleri ortaya çıkmıştı.

SİLAHI MASAYA FIRLATTI

O gece hastanede yaşanan olayın güvenlik kamera kayıtlarında Arda Turan'ın belindeki silahı masaya fırlattığı görüntüleniyor.

3 SAAT İFADENİN ARDINDAN DOKTOR KONTROLÜNE GİTTİLER

Arda Turan önceki gece Beşiktaş’taki Emniyet Müdürlüğü’nde 3 saat ifade vermişti. Turan o gecenin ertesi günü 8.5 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan’ın doktor kontrolüne gitti.

EL ELE ÇIKTILAR

Hamza Arda adını verecekleri oğullarının doğumuna az kala yaşanan rezaletle sarsılan Aslıhan Doğan muhabirlerin soruları üzerine "Bir şey demeyeceğim. Arda geliyor, doktora gözükeceğiz." dedi. Çift ayrı ayrı araçlarla geldikleri hastaneden el ele ayrıldı.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Arda Turan ve Berkay kavgasının hastane görüntüleri VİDEO

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