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Arda Turan: Karım köle değil

Ünlü futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz gün eşi Aslıhan Doğan'a yöneltilen soruya çok sinirlenmişti.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 07:06..
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Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, yeni koleksiyonunu önceki gün düzenlediği defileyle tanıttı. Defileyi Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Arda Turan da izledi.

"BENİM EŞİM KÖLE DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde eşi Aslıhan Doğan’a yöneltilen bir soru üzerine muhabire hakarette bulunan Arda Turan, defilenin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı: “Konuşmama hakkımıza saygı göstermelisiniz. Sonuçta benim eşim köle değil. Siz ona ‘Eşiniz konuşma yasağı mı koydu?’ diye soruyorsunuz.”

Arda Turan: Karım köle değil

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