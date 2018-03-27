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Arda Turan hakkındaki mesaj haberleri iftira çıktı

Türk futbolunun popüler ismi Arda Turan'ın, yakın zamanda sosyal medyada bazı isimlere direkt mesajlar attığı haberlerinin yalan olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 14:05..
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Arda Turan hakkındaki mesaj haberleri iftira çıktı

Futbol dünyamızın en önemli isimlerinden biri olan Arda Turan, sosyal meselelere olan duyarlılığı ile de bilinir. Son olarak Zeytindalı operasyonu nedeniyle olmadığı kadar sade bir düğün merasimine şahit olduk Arda Turan'ın.

Arda Turan hakkındaki mesaj haberleri iftira çıktı

Yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitliğinde sade bir ev töreniyle Aslıhan Doğan ile evlenen Arda Turan'ın hakkında birçok kişiye mesaj atarak tanışma ve görüşme tekliflerinde bulunduğu yönünde oldukça çirkin iddialar ortaya atılmıştı.

SAHTE MESAJ ÜRETMEK İÇİN UYGULAMA

Futbolcu Turan'ın Ebru Şallı'dan yarışma ünlülerine varana kadar birçok kişiye mesaj attığına dair görseller sosyal medyada dolandı durdu. Ancak gerçek epey farklı... Sosyal medya hesaplarından gelen mesajların sahtesinin üretilebildiği bir program olduğu ortaya çıktı.

Arda Turan hakkındaki mesaj haberleri iftira çıktı

ARDA TURAN TEMİZE ÇIKTI

İstediğiniz herhangi bir kişiden kendinize mesaj gelmiş izlenimi yaratabilecek mesajların yazıldığı uygulama ile bu sahte mesajların ekran görüntüleri alınarak basına servis ediliyor. Sonucunda ise Arda Turan gibi isimler hakkında yalan haberlere imza atılmış oluyor.

Arda Turan hakkındaki mesaj haberleri iftira çıktı

BİRÇOK İSMİN MESAJLARI İFŞA OLMUŞTU

Arda Turan'ın yanı sıra başka bir ünlü futbolcu Ronaldo'nun da bir takım sosyal medya ünlülerine mesaj attığı iddia edilmişti. Bu mesaj polemikleri sırasında Turan'ın sessiz kalması da mesajları attığını kabul ettiği düşüncesine neden olmuştu.

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