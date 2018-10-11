Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

Arda Turan önceki akşam aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki bir gece kulübüne gitti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı.

"ARDA BENİ TACİZ ETTİ"

Yaşananların ardından Özlem Ada Şahin sözlü tacize maruz kaldığını iddia etti. Özlem Şahin, “Arda yanıma gelip, kulağıma eğildi. ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay bunu gördü. Aralarında tartışma çıktı. Eşim bana döndüğü sırada Arda kafa attı” dedi.

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin-FOTO GALERİ

"YAN MASAMIZDA EĞLENİYORLARDI"

Teve2'deki 2. sayfa programına konuşan Arda Turan ise olayı şu sözlerle anlattı"O hanımefendi ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanıma gelip 'Kaptan seninle yarın görüşelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuşalım' dedim. Önce şakalaşıyor sandım. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayı koydum. O ana kadar neden kavga ettiğimizi bile bilmiyordum.

"OLAYIN DETAYLARINI ASLIHAN ANLATTI"

Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim. Onu da Özlem aramış. Duyduklarım karşısında şoke oldum.

'HELALLEŞEREK AYRILDIK'



Berkay'ın eşiyle aramızda hiçbir sohbet olmadı. Hastaneye silahla gittim. Berkay'a 'Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık' dedim. Hastanede 'bir yanlış anlaşılma olmuş' dedik. Eşiyle ve Berkay ile sarılarak, helalleşerek ayrıldık. Sabah uyandığımda Berkay ve eşinin bu açıklamalarını okudum."