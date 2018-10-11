taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0046
Euro
6.9402
Altın
1197.281
Borsa
93882.97
Gram Altın
231.797

Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

Şarkıcı Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan'dan yeni açıklama geldi.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Magazin
Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

Arda Turan önceki akşam aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki bir gece kulübüne gitti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı.

Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

"ARDA BENİ TACİZ ETTİ"

Yaşananların ardından Özlem Ada Şahin sözlü tacize maruz kaldığını iddia etti. Özlem Şahin, “Arda yanıma gelip, kulağıma eğildi. ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay bunu gördü. Aralarında tartışma çıktı. Eşim bana döndüğü sırada Arda kafa attı” dedi.

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin-FOTO GALERİ

"YAN MASAMIZDA EĞLENİYORLARDI"

Teve2'deki 2. sayfa programına konuşan Arda Turan ise olayı şu sözlerle anlattı"O hanımefendi ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanıma gelip 'Kaptan seninle yarın görüşelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuşalım' dedim. Önce şakalaşıyor sandım. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayı koydum. O ana kadar neden kavga ettiğimizi bile bilmiyordum.

"OLAYIN DETAYLARINI ASLIHAN ANLATTI"

Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim. Onu da Özlem aramış. Duyduklarım karşısında şoke oldum.

'HELALLEŞEREK AYRILDIK'

Berkay'ın eşiyle aramızda hiçbir sohbet olmadı. Hastaneye silahla gittim. Berkay'a 'Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık' dedim. Hastanede 'bir yanlış anlaşılma olmuş' dedik. Eşiyle ve Berkay ile sarılarak, helalleşerek ayrıldık. Sabah uyandığımda Berkay ve eşinin bu açıklamalarını okudum."

Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

94
Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

45
Kamuda lüks araç kullanımına son

Kamuda lüks araç kullanımına son

194
Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

202
Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

190
ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

47
Denizli'de Suriyeli gerginliği

Denizli'de Suriyeli gerginliği

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM