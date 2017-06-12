taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5379
EURO
3,9659
ALTIN
144,08
PETR
48,3400

Arda Turan sabah sporunda

Arda Turan, umre dönüşü Rumelihisarı sahilinde koşarken görüntülendi.

12.06.2017 - 07:06
  1. Haberler
  2. Magazin

Uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldırıda bulunduktan sonra Milli Takım kariyerine son verdiğini açıklayan Arda Turan, geçen hafta kiraladığı özel uçakla umreye gitmişti. İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen futbolcu, cumartesi günü sabah saatlerinde Rumelihisarı’nda görüntülendi.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Sahilde tek başına koşuya çıkan Turan, fotoğraflarını çeken muhabirleri görmezden geldi. Futbolcuya Milli Takım’ı bırakması ve Burak Yılmaz’ın “Arda yoksa ben de bırakırım” diyen Burak Yılmaz’ın açıklamaları hakkında sorular soruldu. Turan, soruları yanıtsız bırakarak koşusuna devam etti.

Arda Turan sabah sporunda

İlginizi Çekebilir
Ceceli'ye müstakbel kayınvalidesinden tam destek
Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi Sinem Ceceli’den 25 Mayıs’ta boşanmıştı.
Şeyma Subaşı gelinlik bakmaya gitti
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına başladı.
Deniz Seki: 15 Temmuz'da sahne almam
Deniz Seki, Kıbrıs’taki bir otelle yaptığı konser anlaşmasını ileri bir tarihe ilerledi.
Başak Sayan doğum kilolarını verdi
Oyuncu Başak Sayan ile eşi Murat Vardal, Etiler'deki bir mekanda gerçekleşen partide bebekleri Ares ve Milan’la poz verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

117
Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

91
Fatih Terim basın toplantısında konuştu

Fatih Terim basın toplantısında konuştu

103
Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

44
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

61
Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

84
Aydın'a şehit ateşi düştü

Aydın'a şehit ateşi düştü

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM