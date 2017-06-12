Arda Turan sabah sporunda

Uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldırıda bulunduktan sonra Milli Takım kariyerine son verdiğini açıklayan Arda Turan, geçen hafta kiraladığı özel uçakla umreye gitmişti. İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen futbolcu, cumartesi günü sabah saatlerinde Rumelihisarı’nda görüntülendi.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Sahilde tek başına koşuya çıkan Turan, fotoğraflarını çeken muhabirleri görmezden geldi. Futbolcuya Milli Takım’ı bırakması ve Burak Yılmaz’ın “Arda yoksa ben de bırakırım” diyen Burak Yılmaz’ın açıklamaları hakkında sorular soruldu. Turan, soruları yanıtsız bırakarak koşusuna devam etti.