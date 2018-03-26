taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9759
EURO
4,9209
ALTIN
172,35
PETR
69,7300

Arda Turan: Senin kafanı, gözünü kırarım

İki hafta önce nikah masasına oturan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 07:15..
  1. Haberler
  2. Magazin

Yıldız futbolcu Arda Turan, bir yemekten sonra eşi Aslıhan Doğan'a soru soran muhabire sinirlendi.

ASLIHAN KONUŞMAYINCA OLANLAR OLDU

Aslıhan Doğan’a “Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıldı?” şeklinde soru yönelten bir muhabir istediği yanıtı alamadı. Aslıhan Doğan, elini dudağına götürdü ve fermuar işareti yaparak konu hakkında konuşmayacağını ima etti. Muhabir bunun üzerine “Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?” şeklinde sorusuna devam etti.

"EDEPLİ OL KARIMLA KONUŞUYORSUN"

Ancak bu soru, ortamı bir anda gerdi. Bir anda öfkelenen Arda Turan, soruyu soran muhabire “Edepli ol, ne demek yasak. Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun” diyerek adeta muhabiri tehdit etti.

Arda Turan: Senin kafanı, gözünü kırarım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bensu Soral'a sürpriz kutlama
Hakan Baş, nişanlısı Bensu Soral’a sürpriz doğum günü partisi düzenledi.
Doğa Rutgay'ın ikizleri büyüyor
40 yaşındaki oyuncu Doğa Rutkay gazeteci eşi Kerimcan Kamal ile tüp bebek tedavisi gördü ve biri kız diğeri erkek 2 bebeğe hamile kaldı.
Kutsi kortizon mağduru oldu
Şarkıcı Kutsi, kortizonlu ilaçlar kullandığı için kilo aldı.
Seda Sayan makyajsız
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın sosyal medyada paylaştığı son fotoğraf takipçileri tarafından çok beğenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

78
Uber şoförü serbest bırakıldı

Uber şoförü serbest bırakıldı

105
Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuracak

Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuracak

20
Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

18
Manisa'da yaralı sayısı 31'e yükseldi

Manisa'da yaralı sayısı 31'e yükseldi

0
Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem

Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem

13
Bitlis için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı

Bitlis için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM