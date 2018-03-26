Arda Turan: Senin kafanı, gözünü kırarım

Yıldız futbolcu Arda Turan, bir yemekten sonra eşi Aslıhan Doğan'a soru soran muhabire sinirlendi.

ASLIHAN KONUŞMAYINCA OLANLAR OLDU

Aslıhan Doğan’a “Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıldı?” şeklinde soru yönelten bir muhabir istediği yanıtı alamadı. Aslıhan Doğan, elini dudağına götürdü ve fermuar işareti yaparak konu hakkında konuşmayacağını ima etti. Muhabir bunun üzerine “Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?” şeklinde sorusuna devam etti.

"EDEPLİ OL KARIMLA KONUŞUYORSUN"

Ancak bu soru, ortamı bir anda gerdi. Bir anda öfkelenen Arda Turan, soruyu soran muhabire “Edepli ol, ne demek yasak. Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun” diyerek adeta muhabiri tehdit etti.