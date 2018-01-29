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Arda Turan sevgilisine komşu oldu

Barcelona’dan İstanbul’a dönen Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan’ın oturduğu siteden ev kiraladı.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 14:35..
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Arda Turan sevgilisine komşu oldu

Başakşehir’e transfer olan Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan’ın ailesiyle oturduğu Çubuklu’daki siteden kiraladığı üç katlı villaya taşınıyor.

DEKORASYON İŞİ ASLIHAN'DA

Aylık kirası 20 bin TL olan evin dekorasyon işlerini ise Aslıhan Doğan’a bıraktı. Geçtiğimiz günlerde mobilyacılar çarşısına giden çift, iki saat boyunca mağazaları gezerek eşya baktı.

KOMŞULARI HEP ÜNLÜ

Ünlü futbolcu, sevgilisinin beğendiği koltuk ve yatak odası takımını satın aldı. Turan’ın komşuları arasında Şahan Gökbakar, Türkan Şoray, Mustafa Sandal, Engin Altan Düzyatan ve Mustafa Ceceli de var.

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