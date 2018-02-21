Arda Turan: Sizin yüzünüzden küfür yedim

Ünlü futbolcu Arda Turan, evlenme teklifi ettiği sevgilisi Aslıhan Doğan ile İstinye Park’ta görüntülendi. İkiliye futbolcunun kardeşi Okan Turan ile sevgilisi Katre Yırtıcı da eşlik etti. Çiftler, film izledikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

"BİZİM ÖRF VE ADETLERİMİZ VAR"

"Aslıhan hanile o yüzden bebek için evleniyorlar” şeklinde çıkan haberler hatırlatılınca futbolcu, “Öyle bir şey yok. Haberler yalan, örf ve adetlerimiz var bizim. Ayıp etmesinler. Sizin yüzünüzden küfür yiyoruz” şeklinde konuştu.