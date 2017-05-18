Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Futbol hayatından çok aşk hayatıyla gündeme gelen dünyacaünlü futbolcu Arda Turan, bir kitap için röportaj verdi.

İşte Arda Turan röportajından ara başlıklar..

"YAPAMAZ DEDİLER YAPTIM"

Galatasaray’da ilk maçımı oynadım, Türk futbolunun duayenleri yazı yazdılar, dediler ki “Şımarır”. Sonra Galatasaray kaptanı oldum “Yapamaz, olmaz” dediler. Sonra Atletico Madrid’e gittim, “Avrupa’da oynayacak kapasitesi yok” dediler. Barcelona’ya geldim “Sponsor transferi oldu” hikayesini başlattılar. Hep diyecekler. Çünkü hayatta söyleyenlerle yapanlar arasında bir fark olmalı.

"HAYATIMDAN HİÇ ZARAR UĞRAMADIM"

Hayatımda zarara uğradığım hiçbir ticari alışverişim olmadı. İki restoranım, bir kariyer danışmanlık şirketim var. internet yatırımıyla alakalı hissem var.

"KÜÇÜK BİR ARDA İSTERİM"

İlişki konusunda ise başarısız bir erkeğim. Sonları hep olumsuz. Ama şu ana kadar hiç terk edilmedim. Baba olmayı çok isterim. Küçük bir Arda, yetenekli bir şey, inanılmaz olur...