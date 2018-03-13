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Arda Turan ve Aslıhan Doğan nikahının detayları

Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 11:40..
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Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, önceki gün 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile Beykoz'da dünya evine girdi.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan nikahının detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı törenden detaylar ortaya çıktı. Akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sivil plakalı bir araçla geldi.

3 SAAT TÖRENDE KALDI

Erdoğan, yapılan törende, 21.00-23.00 saatleri arasında bulundu. Nikah kıyılmadan önce çaylar içildi. Konuklara su böreği ve zeytinyağlılardan oluşan bir menü ikram edildi. Nikah kıyıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geline bilezik taktı.

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